'Antalya'nın Kalbi' artık atıyor - Son Dakika

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar yeni normalleşme adımlarıyla birlikte açıldı. Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Heart of Antalya' (Antalya'nın kalbi) bugün itibarıyla kapılarını konuklarını ağırlamaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapatılan lunapark ve tematik parklar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması şartıyla açılan parklardan biri de Türkiye'nin en büyük dönme dolabı özelliğine sahip 'Heart of Antalya'nın yer aldığı Aktur Park açıldı. Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap ziyaretçi ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolabı olan 'Antalya'nın Kalbi' artık atmaya başladı. Bir turunu 20 dakikada tamamlayan dönme dolapta 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da kabine girecek kişi sayısı yarı yarıya azaltıldı. VIP kabinler ise doğum günü, evlilik teklifi ve kutlama gibi özel yeni konseptiyle eşsiz manzara eşliğinde ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNME DOLABI MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olduklarını anlattı. Etke, "Kapalı olduğumuz zamanlarda takımlarımızın bakımlarını yaptık. Açılış için hazır bir şekilde bekledik. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına destek olmak için 'Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz' diye dönme dolabımızda yazılarımızı yazdık. 'Lütfen Antalya Sokağa Çıkma' diye sloganlarla destek verdik. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte kapı girişlerinde her gelen misafirin ateşi ölçülecek. Maskesi olmayan kişilere maske tedarik edilecek. Maskesiz girişe izin verilmeyecek. İçeri girdikleri zaman takımlarda 1'er buçuk metre arayla bekleyecekler. Takımlara bir dolu bir boş şeklinde binecekler. Dönme dolapta kabinlerimiz aslında 10'ar kişilikti ama şu an 4'er kişi alacağız. Her kabinden indiklerinde tekrar dezenfekte edeceğiz. VIP kabinlerimiz zaten 4 kişilik onlar mesafeye uyduğu için 4 kişi binebilecek. Doğum günü ve evlilik teklifleri için VIP kabinlerimiz hazır bir şekilde gelecek misafirlerimizin isteklerine göre hazırlık yapabiliyoruz. Artık eskisi gibi tam kapasite çalışmayacağız. Bugün itibarıyla bütün lunaparklar açıldı. Misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR LUNAPARKA AKIN ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre evde kalan 0-20 yaş arası çocuklar, lunaparkın açılmasıyla birlikte maskelerini takarak eğlenceli vakit geçirmek için lunaparka geldi. Arkadaşlarıyla birlikte lunaparktaki oyunlarda eğlenmeye gelen Arif Gurpende (14), "Lunaparka eğlenmeye geldik. Karantina döneminde evde çık sıkıldık. Girişlerde hijyen kuralları var artık. Kapıda ellerimize dezenfektan sıkıp girdik. Her şeye maskeyle biniliyor artık. 5-6 şeye binmeyi düşünüyorum" dedi.

Kerem Can Güngör (14), "Çok sevinçliyiz. 3-4 aydır kapalıydı. Antalya'nın Kalbi çok güzel görünüyor ama yükseklik korkum var binmeyi düşünmüyorum. Merak edenler binebilir" diye konuştu. Kız arkadaşı İlayda ise "Karantinada çok sıkıldık. Çok uzun süre evde kaldık. Kafa dağıtmaya eğlenmeye geldik. Bazı kişiler maskeyi çıkarabiliyor ama hijyen kuralları üst seviyede. Girişte ateşimizi ölçtüler. Dezenfektan sıktık. Her şey gayet hijyenik" dedi.

8 yaşındaki ikiz kardeşler Alperen Yılmaz ve Elif Ecrin Yılmaz, lunaparkın açılmasını fırsat bilerek anneleriyle birlikte lunaparkta keyifli dakikalar geçirdi. Lunaparktaki uçaklara binen çocuklar günün tadını çıkardı.