'Antalya'nın Kalbi' artık atıyor - Son Dakika

'Antalya'nın Kalbi' artık atıyor

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar yeni normalleşme adımlarıyla birlikte açıldı.

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar yeni normalleşme adımlarıyla birlikte açıldı. Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Heart of Antalya' (Antalya'nın kalbi) bugün itibarıyla kapılarını konuklarını ağırlamaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapatılan lunapark ve tematik parklar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması şartıyla açılan parklardan biri de Türkiye'nin en büyük dönme dolabı özelliğine sahip 'Heart of Antalya'nın yer aldığı Aktur Park açıldı. Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap ziyaretçi ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolabı olan 'Antalya'nın Kalbi' artık atmaya başladı. Bir turunu 20 dakikada tamamlayan dönme dolapta 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da kabine girecek kişi sayısı yarı yarıya azaltıldı. VIP kabinler ise doğum günü, evlilik teklifi ve kutlama gibi özel yeni konseptiyle eşsiz manzara eşliğinde ziyaretçilerini bekliyor.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNME DOLABI MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olduklarını anlattı. Etke, "Kapalı olduğumuz zamanlarda takımlarımızın bakımlarını yaptık. Açılış için hazır bir şekilde bekledik. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına destek olmak için 'Sağlık Çalışanlarını Alkışlıyoruz' diye dönme dolabımızda yazılarımızı yazdık. 'Lütfen Antalya Sokağa Çıkma' diye sloganlarla destek verdik. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte kapı girişlerinde her gelen misafirin ateşi ölçülecek. Maskesi olmayan kişilere maske tedarik edilecek. Maskesiz girişe izin verilmeyecek. İçeri girdikleri zaman takımlarda 1'er buçuk metre arayla bekleyecekler. Takımlara bir dolu bir boş şeklinde binecekler. Dönme dolapta kabinlerimiz aslında 10'ar kişilikti ama şu an 4'er kişi alacağız. Her kabinden indiklerinde tekrar dezenfekte edeceğiz. VIP kabinlerimiz zaten 4 kişilik onlar mesafeye uyduğu için 4 kişi binebilecek. Doğum günü ve evlilik teklifleri için VIP kabinlerimiz hazır bir şekilde gelecek misafirlerimizin isteklerine göre hazırlık yapabiliyoruz. Artık eskisi gibi tam kapasite çalışmayacağız. Bugün itibarıyla bütün lunaparklar açıldı. Misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR LUNAPARKA AKIN ETTİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre evde kalan 0-20 yaş arası çocuklar, lunaparkın açılmasıyla birlikte maskelerini takarak eğlenceli vakit geçirmek için lunaparka geldi. Arkadaşlarıyla birlikte lunaparktaki oyunlarda eğlenmeye gelen Arif Gurpende (14), "Lunaparka eğlenmeye geldik. Karantina döneminde evde çık sıkıldık. Girişlerde hijyen kuralları var artık. Kapıda ellerimize dezenfektan sıkıp girdik. Her şeye maskeyle biniliyor artık. 5-6 şeye binmeyi düşünüyorum" dedi.

Kerem Can Güngör (14), "Çok sevinçliyiz. 3-4 aydır kapalıydı. Antalya'nın Kalbi çok güzel görünüyor ama yükseklik korkum var binmeyi düşünmüyorum. Merak edenler binebilir" diye konuştu. Kız arkadaşı İlayda ise "Karantinada çok sıkıldık. Çok uzun süre evde kaldık. Kafa dağıtmaya eğlenmeye geldik. Bazı kişiler maskeyi çıkarabiliyor ama hijyen kuralları üst seviyede. Girişte ateşimizi ölçtüler. Dezenfektan sıktık. Her şey gayet hijyenik" dedi.

8 yaşındaki ikiz kardeşler Alperen Yılmaz ve Elif Ecrin Yılmaz, lunaparkın açılmasını fırsat bilerek anneleriyle birlikte lunaparkta keyifli dakikalar geçirdi. Lunaparktaki uçaklara binen çocuklar günün tadını çıkardı.


Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Antalya'nın Kalbi' artık atıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:59 Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:18 Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
00:29
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış
17:47
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 04:22:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Antalya'nın Kalbi' artık atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]