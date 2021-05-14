ANTALYA'NIN KALBİNDE SAPSARI BUĞDAY TARLASI - Son Dakika

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 20 bin 250 kilogram ürün almayı hedeflediği buğday tarlasında başaklar sarardı. Hasat için hazırlıklar başlarken Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl mısırla başladıkları tarımsal üretimde temel amacın üretim duygusunu yaymak olduğunu söyledi, Muratpaşa'da üretim hiç bitmeyecek, hep devam edecek dedi.

Muratpaşa, turizmin başkenti Antalya'nın kalbi, kent hayatının merkezi. Geçen yıl 11 Mart'ta Türkiye'de ilk covid-19 vakasının kamuoyuyla paylaşılması ve aynı tarihlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığın pandemi olduğunu açıklamasıyla Muratpaşa Belediyesi, toplumun ihtiyaçlara göre şekillenen bir politikayı hayata geçirdi.

ÇOK BOYUTLU MÜCADELEDE

Sokak sokak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları, kapı kapı dağıtılan maskeler, kapasitesi arttırılan aşevi, yardım çalışmaları, tek kullanımlık seccade dağıtımı, sosyal mesafeli banklarla salgınla birçok boyutta mücadele eden Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl nisan ayında yaşanabilecek gıda sıkıntısına ve tarımda üretimin devamlılığına dikkat çekmek için kimsenin beklemediği bir çalışmaya başladı.

İLK ETAPTA MISIR EKİLDİ

Belediye Başkanı Uysal'ın çağrısıyla aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Deneği ve Antalya Ziraat Odası'nın da bulunduğu sivil toplum örgütleri seferber oldu. Belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı ve tarım için uygun hale getirildi. Çalışmanın ilk etabında, 7 Nisan'da mısır tohumları toprakla buluştu. Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 700 kilogram mısır hasat etti. Mısır un haline getirildi ve ilçe sakinlerine dağıtıldı.

'EN UFAK TEREDDÜT OLMADI'

Muratpaşa Belediyesi'nin tarımsal üretime başlaması Türkiye'de geniş bir karşılık buldu. Birçok belediye tarımı desteklemek için farklı projeler geliştirdi. Antalya'nın kentleşmesini neredeyse tamamlamış, nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesine, Muratpaşa'ya mı düşer bu görev sorusuna Evet, bize düşer diyen Başkan Uysal, bu çalışmalara başlarken en ufak bir tereddüt yaşamadıklarını söyledi.

HASAT ZAMANI GELDİ

Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba'nın Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Kasımda toprağın ilk yağmurlarla ıslanmasının ardından tohumlar ekildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün düzenli kontrollerini yaptığı tarlada, ürünün filizlenmesinden büyümesine tüm aşamalar titizlikle takip edildi. Havaların ısınmasıyla birlikte Muratpaşa'nın buğday tarlasında başaklar sarardı. 20 bin 250 kilogram ürün hedeflenen tarlada yakın bir zamanda hasat başlayacak.

HER YERDE HEP BERABER ÜRETİM

Başkan Uysal, Muratpaşa'da hep üretime dikkat çekmek istediklerini söyledi. Pandemi, afet gibi dönemlerde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Başkan Uysal, Hele hele gıda bağımsızlığı bir ülke için çok önemli. Bu süreç başladığında, diğer ürünlerin mevsimi geçtiği için mısır ekmiştik. Arkasından boş alanlarımıza buğday ektik. Vücut direncinin arttıran ve tropikal bir bitki olan zencefil ekimimiz var. Onun da ilerleyen günlerde hasadını yapacağız diye konuştu. Tüm bu çalışmalarının bağlandığı ana noktanın üretim ve buna yönelik çaba olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa hep üretmek, üretim duygusunu yaymak istiyor dedi.

Buğday hasadının artık yaklaştığını da belirten Başkan Uysal, elde edilecek ürünün bir bölümünün belediye aşevinde kullanılacağını geri kalanını ise ihtiyacı olanlara dağıtılacağını söyledi. Ümit Uysal, Muratpaşa'da üretim hiç bitmeyecek hep devam edecek dedi.