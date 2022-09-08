Yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Rodos Adası 'na gitmeye çalışan 17 Suriye , 3 Filistin ve bir Yemen uyruklu düzensiz göçmen, ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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