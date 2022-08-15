Antalya ile Muğla'yı turizm, tarım ve tarih alanında Patara Köprüsü birleştirecek - Son Dakika
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Antalya ile Muğla'yı turizm, tarım ve tarih alanında Patara Köprüsü birleştirecek

15.08.2022 16:38

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü için çalışmalara başlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü için çalışmalara başlandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi turizm teması olarak "Patara Yılı" ilan etmesiyle Likya Birliği'nin başkenti olan Patara ve bölgesine çok sayıda yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Osmanlı Devleti'nin ilk Telsiz Telgraf İstasyonu'nun ayağa kaldırılması, Kent Kapısı, Antik Tiyatro ve yaklaşık iki bin yıllık Patara Deniz Feneri'nin restorasyonu çalışmalarını örnek gösteren Ulutaş, Antalya ve Muğla'yı bağlayacak köprünün yapımının da bu çalışmalar kapsamında planlandığını kaydetti.

Köprü yapımı için çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Ulutaş, "Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü, 110 metre uzunluğunda, 17,5 metre genişliğinde olacak. İhalesi yarın gerçekleştirilecek köprünün bir yıl içerisinde yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Ulutaş, köprünün turizm potansiyelini de artıracağını ifade etti.

Ayrıca proje kapsamında Özlen Çayı'na kadar olan bölgede ise 2,4 metre bisiklet yolu ile çift taraflı 2,5 metre yaya servis yolu yapılacağını dile getiren Ulutaş, yatırımlarla bölgenin çehresinin değişeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya ile Muğla'yı turizm, tarım ve tarih alanında Patara Köprüsü birleştirecek - Son Dakika

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