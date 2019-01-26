Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu

Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle bölge toz bulutuna teslim oldu. Sabah saatlerinde gökyüzünden yağmur yerine adeta çamur yağdı. Toz bulutu yağışın etkisiyle çamur halinde yere inerken günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 200 metreye kadar düşerken, Kaş'ın karşısında yer alan Yunanistan'ın Meis Adası gözden kayboldu.

Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen birçok vatandaş hava şartları sebebiyle kapalı alanlarda kalmayı tercih etti. Yağışla birlikte özellikle araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını suyla yıkadı, bazıları da oto yıkamacıya götürdü.

Son yıllarda böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, bölgede bu tür yağışlara pek rastlamadıklarını ifade etti. Bir vatandaş, "Sabahleyin toz bulutu vardı, çok sıkıcı bir havaydı. Toz bulutu sabah başlayan yağmurla çamura dönüştü. Sanki çamur yağmaya başladı. Deniz ile karşımızda bulunan Meis Adası görünmüyor" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Cumartesi akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Sabah, Kuzey Afrika, Antalya, Güncel
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