Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu

Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu

2 dakika önce

Antalya'nın Kaş İlçesi toz bulutuna esir olduANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı.

Antalya'nın Kaş İlçesi Toz Bulutuna Esir Oldu, System.String[]
Antalya'nın Kaş İlçesi toz bulutuna esir oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı.
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle bölgede yağış yer yer çamur şeklinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde gökyüzünden yağmur yerine adeta çamur yağdı. Yağmurla birleşen toz, yere çamur olarak düştü.
Toz bulutu yağışın etkisiyle çamur halinde yere indi, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 200 metreye kadar düşerken, Kaş'ın karşısında yer alan Yunanistan'ın Meis Adası gözden kayboldu. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen birçok vatandaş hava şartları sebebiyle kapalı alanlarda kalmayı tercih etti. Yağışla birlikte özellikle araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını suyla yıkadı, bazıları da oto yıkamacıya götürdü.
Son yıllarda böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, bölgede bu tür yağışlara pek rastlamadıklarını ifade etti. Bir vatandaş, "Sabahleyin toz bulutu vardı, çok sıkıcı bir havaydı. Toz bulutu sabah başlayan yağmurla çamura dönüştü. Sanki çamur yağmaya başladı. Deniz ile karşımızda bulunan Meis Adası görünmüyor." diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Cumartesi akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, Antalya, Genel
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