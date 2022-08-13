Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi

13.08.2022 17:22
Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildiği bildirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildiği bildirildi.

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulunan kemiklerin M.Ö 6. yüzyıla ait olduğunu belirtti.

Işık, paylaşımında, şunları ifade etti:

"Tepecik kazı çalışmalarımızda bulunan zooarkeoloji kalıntılarında Doç. Dr. Canan Çakırlar tarafından iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildi. Köpekbalıklarından birisinin boyunun yaklaşık 1,30 metre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6. yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor."

YORUMLAR
500
Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü Antalya'da kürekle açılan yuvadaki yavru caretta carettalar zarar gördü Antalya'da su alan sürat teknesi battı Antalya'da su alan sürat teknesi battı
Kaynak: AA

Havva İşkan Işık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
16:27 Bakan Süleyman Soylu, Türk bayrağını yakmaya çalışan zanlıların yakalandığını duyurdu
16:24 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Pelkas, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
16:03 Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Attila Szalai, West Ham United yolunda
15:40 Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca'nın kaç ay sahalardan uzak kalacağı belli oldu
15:37 Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti
17:15 CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Tekirdağ'da buluştu: Belediyelerimiz hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor
15:33 Tansu Çiller hakkında "seçime kısa bir süre kala parti kuruyor" söylentisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 17:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Patara kazı çalışmalarında köpekbalığı ve vatoza ait omurgalar tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement