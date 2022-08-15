Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu

15.08.2022 11:18
Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı 2 genç kız, bulanarak ailelerine teslim edildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı 2 genç kız, bulanarak ailelerine teslim edildi.

Sarıbelen Mahallesi'nde jandarmaya başvuran Y.U. ve F.Ç, 13 Ağustos'ta evden ayrılan kızları İ.Ö (16) ile Z.B.Ç'nin (14) geri dönmediklerini, kendi imkanları ile aradıklarını ancak ulaşamadıklarını bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki arkadaşın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, kayıp oldukları bildirilen iki kızın Kalkan Mahallesi Halk Plajı mevkisinde oldukları tespit edildi.

Jandarma karakoluna götürülen kızlar, ailelerine teslim edildi.

Cep telefonlarını yanlarına almayan iki arkadaşın jandarmadaki ifadelerinde kendi istekleriyle ailelerine haber vermeden evden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kayıp olarak aranan lise öğrencisi iki kız bulundu - Son Dakika
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