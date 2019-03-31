Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Kaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mutlu...

Antalya'nın Kaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mutlu...

3 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mutlu Ulutaş kazandı.

Antalya'nın Kaş İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mutlu..., System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mutlu Ulutaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mutlu Ulutaş 15 bin 962, CHP adayı Hayri Süt 13 bin 9, DP adayı Erol Demirhan 7 bin 486 oy aldı.

-Ulutaş'ın öz geçmişi-

Ulutaş, 1978 yılında Kaş'ın Aklar köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini Fethiye'de tamamlayan Ulutaş, üniversite eğitimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Önlisans), Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde (Lisans) tamamladı.

Turizm ve tarım alanında ticari faaliyetlerini sürdüren Ulutaş, 2008 yılında yapılan AK Parti Olağan 3. Kaş İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yönetim kademesinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ulutaş, 11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kaş İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. İngilizce ve Almanca bilen Ulutaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA

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