PATARA ANTİK KENTİ'NE YOĞUN İLGİ SÜRÜYOR

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ne yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Patara Antik Kenti'ni bu yılın yedi ayında 175 bin 721 kişi ziyaret etti. Karşılığında 5 milyon 40 bin 900 lira gelir elde edildi.

Likya Birliği'nin başkenti olan dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ne yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin 2020 Yılı Turizm Teması ilan edilen, yaşanan pandemi süreci nedeniyle bu unvanı 2021 yılında da devam eden Patara Antik Kenti'ne ilgi artarak devam ediyor. Son üç yıldır yapılan tanıtımlar, düzenlenen etkinlikler, antik kentte yapılan ve devam eden restorasyonlar, antik kente ilgiyi artırdı. Patara Antik Kenti'ni bu yılın Temmuz ayında 77 bin 659 kişi ziyaret etti. Karşılığında 2 milyon 968 bin 92 lira gelir elde edildi. Bu yılın yedi ayında Patara Antik Kenti'ni 175 bin 721 kişi ziyaret etti. Karşılığında 5 milyon 40 bin 900 lira gelir elde edildi.

Yine Kaş'ta bulunan Türkiye'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 19 kültürel değerinden biri, Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni, bu yılın Temmuz ayında 9 bin 569 kişi ziyaret etti. Karşılığında 81 bin 875 lira gelir elde edildi. Bu yılın yedi ayında Xanthos Antik Kenti'ni 25 bin 644 kişi ziyaret etti. Karşılığında 246 bin 10 lira gelir elde edildi.

Kaş'taki iki ören yerini bu yılın Temmuz ayında 87 bin 228 kişi ziyaret etti. Karşılığında 3 milyon 49 bin 967 lira gelir sağlandı. Bu yılın 7 ayında ise Patara Antik Kenti ve Xanthos Antik Kenti'ni 201 bin 365 kişi ziyaret etti. Karşılığında 4 milyon 505 bin 949 lira gelir elde edildi.