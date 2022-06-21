Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Akşam saatlerinde Ova Mahallesi Çayağzı mevkiinde yer alan zeytinlik ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR FARK EDİLİNCE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.

MARMARİS'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı.

GEÇEN YIL MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGIN CAN ALMIŞTI

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede Muğla, Adana, Mersin'e yayılan yangınlar zor günler yaşatmıştı. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale etmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.