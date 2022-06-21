Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

21.06.2022 23:17

Turizm alanlarından biri olan Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı.

Akşam saatlerinde Ova Mahallesi Çayağzı mevkiinde yer alan zeytinlik ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DUMANLAR FARK EDİLİNCE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

MARMARİS'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı.

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

GEÇEN YIL MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGIN CAN ALMIŞTI

28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa sürede Muğla, Adana, Mersin'e yayılan yangınlar zor günler yaşatmıştı. Yangınlara 15 yangın söndürme uçağı, 62 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 450 iş makinesi ve 5250 personel ile müdahale etmişti. 7 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda çok sayıda vatandaş yaralanmıştı.

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesinde bulundan zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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