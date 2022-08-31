Çamlıova Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü 'ne ait 7 arazöz ile personel gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 1 dekar alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kaş'ta orman yangını - Son Dakika

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