Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu

31.07.2022 14:32
Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Likya Yolu'nda kaybolan ikisi yabancı uyruklu 3 tatilci, AKUT ekibince bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Likya Yolu'nda kaybolan ikisi yabancı uyruklu 3 tatilci, AKUT ekibince bulundu.

Bölgede tatil yapan 3 turist, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Büyük Çakıl Plajı'ndan Limanağzı mevkisine ulaşmak isteyen tatilciler, yollarını kaybetti. Uçurumun kenarında mahsur kalan turistlerin telefonla yardım çağrısı üzerine AKUT'un 4 kişilik Kaş-Kalkan ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekip, yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından üç kişiye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan turistler, kurtarma ekibiyle yürüyerek güvenli alana getirildi.

YORUMLAR
500
Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi Turist çocuk, gereğinden fazla yolcu taşınan minibüste baygınlık geçirdi
Kaynak: AA

Likya Yolu, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
12:44 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi
12:36 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı
12:16 Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi
12:14 Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetrler başlıyor: İlk tahıl gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 14:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 tatilci bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement