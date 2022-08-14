Kaş'ta 230 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika
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Kaş'ta 230 çocuk sünnet ettirildi

14.08.2022 13:54
Kaş'ta 230 çocuk sünnet ettirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 230 çocuk sünnet ettirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 230 çocuk sünnet ettirildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Gömbe Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölende yaptığı konuşmada, ilçede çok güzel çalışmalara, projelere imza atıldığını söyledi.

Kaş'ın vatandaşın gönüllerine dokunan, dertleriyle hemhal olan bir belediye başkanına sahip olduğunu dile getiren Köse, "Eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız var ama biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi devam ettirdikçe bütün bu eksikleri, kusurları, Allah'ın izniyle telafi edeceğiz. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın ilçenin her mahallesine, sokağına hizmet götürdüğünü belirtti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını, görev aldığı her yerde önemli hizmetleri yerine getirdiğini kaydetti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Gömbe'nin Türkiye'nin en önemli yaylalarından biri olduğunu söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren ilçenin her sorunuyla ilgilendiklerini ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerini anlatan Ulutaş, hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

230 çocuğun ve ailelerinin katıldığı şölende çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve araç konvoyu düzenlenerek şehir turu yapıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Köse, Milletvekili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta 230 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika

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