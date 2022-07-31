Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı

31.07.2022 19:01
Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde freni arızalanan minibüs, park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde freni arızalanan minibüs, park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

Tayfun A. idaresindeki 07 ATB 877 plakalı minibüsün Gömbe Mahallesi Kalkan Kavşağı'nda ışıkta beklerken freni arızalandı.

Mahalle merkezine doğru yokuş aşağı ve geri yönde giden minibüs, cadde kenarında park halindeki 8 araca çarptı.

Kazada minibüs ile 8 araçta hasar oluştu, sürücü yara almadan kurtuldu.

YORUMLAR
500
Başkan Muhittin Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne Katıldı Başkan Muhittin Böcek, Günnercik Yayla Şenliği'ne Katıldı Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı Alanya'da yunuslar turistlere gösteri yaptı
Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da freni arızalanan minibüs park halindeki 8 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement