Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.10.2022 17:54
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Durali Erdil (62) idaresindeki 07 FPL 74 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Miray Erdil (2), Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Yeşilköy Mahallesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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