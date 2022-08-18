Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kalkan Mahallesi'ndeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde jandarma ekipleri, bir şahsın durumundan şüphelenerek üst araması yaptı. İşletmeden çıktığı sırada üst araması yapılan E.B.'den 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaş'ta jandarma ruhsatsız tabanca ele geçirdi - Son Dakika

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