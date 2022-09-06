Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek - Son Dakika
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Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek

06.09.2022 11:32
Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 sürücüye "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 50 sürücüye "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Kaş ilçesi Kınık mahallesinde Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince icra edilen Zorunlu Reflektif Yelek Uygulaması çerçevesinde karayolları trafik yönetmeliğinde yeni yapılan düzenlemeye göre motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter sürücülerinin havanın karanlık olduğu saatlerde bu araçları kullanmaları esnasında reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildi.

Trafik Jandarması ekiplerince 50 kullanıcıya "Reflektif Giy Görünür Ol" sloganı altında reflektif yelek dağıtımı yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kınık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek - Son Dakika
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