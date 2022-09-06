Kaş ilçesi Kınık mahallesinde Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince icra edilen Zorunlu Reflektif Yelek Uygulaması çerçevesinde karayolları trafik yönetmeliğinde yeni yapılan düzenlemeye göre motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter sürücülerinin havanın karanlık olduğu saatlerde bu araçları kullanmaları esnasında reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kınık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan 50 sürücüye reflektif yelek - Son Dakika

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