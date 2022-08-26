Jandarma ekipleri Kaş ilçesinde safari araçlarını denetledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından safari araçlarında trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye 85 kilometre mesafedeki Saklıkent Mangır mevkisinde, özellikle turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarında kullanılan araçları denetledi.
Yaklaşık 50 araçta denetim yapan ekipler, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti ve sürücülere genel trafik kurallarına ilişkin bilgi verdi, uyarıda bulundu.
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