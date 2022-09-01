Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma töreni düzenlendi

01.09.2022 14:29
Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma töreni düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde katı atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak tesisinin temeli törenle atıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde katı atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak tesisinin temeli törenle atıldı.

Ahatlı Mahallesi'nde kurulacak tesisin temel atma törenine, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Mustafa Köse, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu katıldı.

Başkan Ulutaş, törende, 2019 yerel seçimlerden bu yana hizmetler konusunda çok yol kat ettiklerini söyledi. Kaş'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği olduğunu vurgulayan Ulutaş, turizm amaçlı, kırsala, yaylalara yönelik hizmetlerin yanında çevre dostu hizmetlerin de olmasını önemsediklerini bildirdi.

Gençlere, çocuklara, her kesime yönelik hizmet üretmek istediklerinin altını çizen Ulutaş, şunları kaydetti:

"Kaş'ın denizi tertemiz, masmavi ve albenisi olan güzelliği var. Buradaki geri dönüşümün de sağlıklı olması lazım. Metal, karton, plastik, elektronik malzemeler gibi atıkların geri dönüşümü gerekiyordu. Bununla ilgili yaptığımız projenin ihalesini yaptık, firmamız çalışmalara başladı. İnşallah 2023'ün başına doğru inşa faaliyetleri tamamlanmış olacak, hizmete de açmış bulunacağız.'

Ulutaş, Kaş'ta geri dönüşüme yönelik oluşan atık malzemelerin ekonomiye kazandırılması ve çevre dostu bir belediye olarak hizmetleri yürütmenin önemli olduğunu aktardı.

Protokol üyeleri, butona basarak tesisin ilk harcını döktü.

İlçe sınırları içerisindeki konut, iş yeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde oluşan tüm atıkların toplanıp, sınıflandırılarak, ayrıştırılacağı 2 bin 800 metrekare alanda kurulacak tesis, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

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Kaynak: AA

Ahatlı Mahallesi, Kemal Çelik, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi'nin katı atık tesisi için temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

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