Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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