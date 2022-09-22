Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

22.09.2022 11:36
Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması başlattı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı, ekipler soğutma çalışması başlattı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yanan alanda soğutma çalışması başlatıldı.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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