Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

23.09.2022 10:18

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında dün çıkan yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında dün çıkan yangın kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle tamamen söndürüldü.

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, AA muhabirine, yangının ağaçlık alanda etkili olduğunu, herhangi bir yerleşim yerine sıçramadığını belirtti.

Sabah saatlerinde bölgeyi helikopterle kontrol ettiklerini anlatan Demir, "Yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Şu anda herhangi bir tehlike söz konusu değil. Her türlü ihtimale karşı bir helikopterimiz ile araçlarımız bölgeye yakın yerde bekliyor." dedi.

Demir, soğutma çalışmaları sonrası bölgede zarar gören alan tespitinin ardından iyileştirme ve ağaçlandırma çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.

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Kumluca'da orman yangını çıktı (2) Kumluca'da orman yangını çıktı (2) Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı Kaş'ta ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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