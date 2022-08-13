Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

13.08.2022 22:24
Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Sarıca (57) yönetimindeki 07 BAT 337 plakalı otomobil, Kasaba Mahallesi istikametinden Dirgenler Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıca, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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