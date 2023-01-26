Görüntü Antalya'dan! Sahile inen yaban domuzu ufuklara dalıp gitti - Son Dakika
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Görüntü Antalya'dan! Sahile inen yaban domuzu ufuklara dalıp gitti

26.01.2023 15:40

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'nın Kaş ilçesinde sahile inen yaban domuzu sosyal medyada gündem oldu. Dalgalara bakakalan hayvanın bir süre uzaklara dalması izleyenlere tebessüm ettirdi. Yaban domuzu denizi izledikten kısa bir süre sonra ormanlık alana giderek gözden uzaklaştı.

Vahşi yaşamın bir parçası olan ve önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardan biri olarak gösterilen yaban domuzları,dağlarda yiyecek bulamadıklarında yerleşim yerlerine inebiliyor.

UFUKLARA DALIP GİTTİ

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli turizm kenti olan Antalya Kaş'ta çekilen bir görüntü ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kaş sahilinde denize giren domuz, açık denizin uçsuz bucaksız ufuklarına doğru bakmaya başladı.

EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Bir süre dalgalar eşliğinde ufuklara dalıp giden yaban domuzu, daha sonra ormanlık alana doğru kaçarak gözden kayboldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

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Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Görüntü Antalya'dan! Sahile inen yaban domuzu ufuklara dalıp gitti - Son Dakika
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