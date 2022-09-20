Mira için İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, Demre Müftüsü Kemal Akpınar ile Mira ve ailesi katıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da İtalyan 'Gianni' Müslüman olup 'Can' ismini aldı - Son Dakika

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