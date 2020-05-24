Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımada mevkiinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Saat 01: 45 sıralarında başlayan ve bölgedeki villaları tehdit eden yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgedeki villalar da boşaltıldı. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Kaş Belediyesi arazöz ve su tankerlerinin ve işçilerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının ardından bölgeye gelen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş ilçesi Çukurbağ yarımadasında gece 01: 45 sıralarında başlayan yangının soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek " Kaş Belediyesi, orman işletme ve büyükşehir belediyesi arazözlerinin ve işçilerin söndürme çalışması devam ediyor. 5 dönümlük makilik alan zarar gördü herhangi bir can kaybı söz konusunu değil. Yerleşim alanları ve villalara yaklaşmaması için ekipler çalışıyor. Can kaybının yaşanmamış olması bizim için önemli. " dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:55 Kaynak: İHA
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