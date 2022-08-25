Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS' - Son Dakika
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Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'

25.08.2022 11:25
Antalyalı otelcilerin kabusu; 'sanal POS'

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki otelciler, sanal pos olarak adlandırılan 'Mail Order' yöntemiyle ödeme yapan bazı turistlerin, ülkelerine döndükten sonra otelde kalmadıklarını iddia ederek bankaya başvurup paralarını geri aldığını belirterek, bu alandaki yasal boşluğun doldurulmasını istedi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki otelciler, sanal pos olarak adlandırılan 'Mail Order' yöntemiyle ödeme yapan bazı turistlerin, ülkelerine döndükten sonra otelde kalmadıklarını iddia ederek bankaya başvurup paralarını geri aldığını belirterek, bu alandaki yasal boşluğun doldurulmasını istedi.

Kaş'taki bazı otel işletmecileri, ilçede lüks otellerde konaklayıp, 'Mail Order' yöntemiyle ödeme yapan bazı turistlerin, ülkelerine döndüklerinde ödeme yaptıkları otelde konaklamadıkları gerekçesiyle paralarını geri istediğini belirtti. Yasal boşluktan yararlanan turistlerin, yaptıkları ödemeyi bankadan geri aldığı belirtilirken, aynı zamanda, oteli pazarlayan şirketin de otelciden yüzde 15 komisyon aldığı ifade edildi.

Kaş'ta otel işletmecisi İrfan Çokaloğlu, bu sezon 4 müşterisinin bu şekilde kendilerini zarara uğrattığını söyledi. Bazı müşterilerin en güzel odalarda kaldığını ve ödemeyi 'Mail Order' yöntemiyle yaptığını aktaran Çokaloğlu, şöyle konuştu: "Ülkelerine döndükten sonra 'Ben o otelde kalmadım, bu harcamayı yapmadım' gerekçesiyle itiraz ediyorlar. Halbuki bizde kaldıklarına dair ilçe emniyet müdürlüğüne bildirim kaydı, pasaport fotokopisi ve harcama yapıldığına dair kestiğimiz fatura var. Biz otelimizdeki kamera görüntülerini 1 ay elimizde tutabiliyoruz. Onlar bunu bildikleri için, döndükten 2-3 ay sonra itiraz ediyorlar. Birçok bankayla banka kartı anlaşmamız var. Ancak bankalar, kart pos makinesinden geçmediği için 'Mail Order yöntemiyle yapılan harcama, şifreyle tanımlanan harcama değildir' gerekçesiyle itiraz halinde parayı müşteriye iade ediyor. Biz tüm evrakları gönderiyoruz, ancak banka yine kart pos makinesinden geçirilmediğini için 'Siz harcamayı ispatlasanız bile müşteriye geri ödenir' diyor."'HER 100 LİRAYI 115 LİRA OLARAK ÖDÜYORUZ'Turizm otel pazarlama sisteminin müşterinin kart numarasını sisteme yüklediğini, kendilerinin de faturayı kesip ödemeyi aldıklarını aktaran Çokaloğlu, "Ancak müşteri itiraz ettiği zaman parasını geri alıyor. Otel pazarlama sistemi de bunun üzerine bizden yüzde 15 komisyon alıyor. Otelci bu durumda her 100 lirayı, 115 lira olarak geri ödüyor. Pazarlama sistemine yazdığımızda, 'Bizim sorumluluğumuz yok. Bizim görevimiz müşteriyle oteli buluşturmak. Biz bundan sonra yüzde 15 komisyonumuzu alırız' diyorlar. Sektörde birçok kişinin benim gibi mağdur olduğunu düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pazarlamada var olan yasal boşluğu bir an önce gidermeli. Kaybedilen para ve imaj, yalnız otelcinin değil, ülkemizin" diye konuştu.'İSTENMEYEN DURUMLAR, SAHTEKARLIKLAR ORTAYA ÇIKTI'Kaş Kalkan Patara Otelciler Birliği Başkanı Burak Çorumluoğlu, kredi kartlarıyla ilgili tahsilatlarda yaşanan süreçte işletmelerin mağdur olduğunu söyledi. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra ödeme enstrümanlarının azalması ve paralelinde ödeme yöntemlerinin geçersiz kılınmasıyla birtakım yeni yöntemler oluştuğunu aktaran Çorumluoğlu, şunları söyledi:

"Bunlardan en önemlisi Mail Order'la tahsilat yöntemi. Burada maalesef istenmeyen durumlar, sahtekarlıklar ortaya çıktı. Bu küçük işletmecileri etkiler hale geldi. Rakamlar büyümeye başladı. Kısıtlı süre içinde yapılan turizmde, finansal sıkıntıların gelecekte de yaşanacak olması bizleri tedirgin ediyor. Çalışmakta olduğumuz bankaları yanımızda görmek istiyoruz. Buna mukabil bankalar hep karşımızda duruyor. Meslek örgütleri olarak talebimiz şudur; hükümetimiz, üst meslek birliklerimiz bu konuyla ilgili adımlar atmalı. Bankalar Birliği'nin devreye girmesini istiyoruz. Bankalarla otelciler arasında daha sıkı, daha dürüst bir iş birliğinin oluşması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Yasayla mı olur veya anlaşmalarla mı olur, bunu bilemiyorum. Ama biz küçük esnaf olarak mağdur durumdayız. Bunun en kısa zamanda düzeltilmesi, gelecekte bizi tedirgin etmeyecek seviyeye getirilmesi en büyük beklentimiz."


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Kaynak: DHA

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