Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'nın Yayla Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Sami Elahmed, baraj kıyısında balık tuttuktan sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Elahmed'in göremeyen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Demre İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Baraj göletinde arama yapan Antalya İl Jandarma SAK Timi ekipleri, Elahmed'in cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin incelemesinin ardından Elahmed'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Suriye, Gömbe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLETİNDE BOĞULDU - Son Dakika

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