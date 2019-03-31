Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Kemer İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, DSP Adayı Necati...

Antalya'nın Kemer İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, DSP Adayı Necati...

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye başkanlığını DSP adayı Necati Topaloğlu kazandı.

Antalya'nın Kemer İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, DSP Adayı Necati..., System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye başkanlığını DSP adayı Necati Topaloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Topaloğlu 9 bin 470, CHP adayı Mustafa Gül 7 bin 837, MHP adayı Yusuf Üras 5 bin 616 oy aldı.

-Topaloğlu'nun özgeçmişi-

Necati Topaloğlu, 1955 yılında Fethiye'ye bağlı Seki'de doğdu. 27 yıl öğretmenlik yaptı. Evli ve iki çocuk sahibi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Necati Topaloğlu, Kemer, Antalya, Güncel
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