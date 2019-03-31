Antalya'nın Kemer İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, DSP Adayı Necati...
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye başkanlığını DSP adayı Necati Topaloğlu kazandı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde belediye başkanlığını DSP adayı Necati Topaloğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Necati Topaloğlu 9 bin 470, CHP
adayı Mustafa Gül
7 bin 837, MHP
adayı Yusuf Üras
5 bin 616 oy aldı.
-Topaloğlu'nun özgeçmişi-
Necati Topaloğlu, 1955 yılında Fethiye
'ye bağlı Seki'de doğdu. 27 yıl öğretmenlik yaptı. Evli ve iki çocuk sahibi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12 Kaynak: AA
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