Doğa yürüyüşünde 60 metreden düşen turizm çalışanı öldü - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde 60 metreden düşen turizm çalışanı öldü

08.08.2022 11:28
Doğa yürüyüşünde 60 metreden düşen turizm çalışanı öldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında 60 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen turizm çalışanı Özkan Büyüktepe (42) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında 60 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen turizm çalışanı Özkan Büyüktepe (42) yaşamını yitirdi.

Kiriş Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde çalışan Özkan Büyüktepe, dün arkadaşlarıyla doğa gezisi için Çalıştepe'ye çıktı. Önden yürüyen Büyüktepe'yi göremeyen arkadaşları, çevrede arama yaptı. Büyüktepe'nin 60 metre yüksekliğindeki kayalardan düştüğünü fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Büyüktepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme sonrası Büyüktepe'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Kaynak: DHA

Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa yürüyüşünde 60 metreden düşen turizm çalışanı öldü - Son Dakika

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