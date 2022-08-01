Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

01.08.2022 18:16
Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, Kemer İstihbarat Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Göynük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 4 yıldır firari olan R.Ö, yakalandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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