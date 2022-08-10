Kemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Göynük Mahallesi'nde; nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yapılan operasyonda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı yapma suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.T. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 7,5 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.