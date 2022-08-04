JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika
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JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ

04.08.2022 13:37

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi verdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri turistlere kendi dillerinde trafik eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce Antalya Valiliğinden alınan izinle 2022 yılı içerisinde başlatılan 'Turistlere Trafik Eğitimi' projesi kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekiplerince Göynük Mahallesi'nde turistlere kendi dillerinde trafik ve asayiş konularında eğitimler verildi.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde etkin, sürekli ve farkındalık yaratıcı denetimler yapan trafik jandarması ekipleri, Kemer'de yabancı turistlere Türkiye'de uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitimler verdi. Özellikle diğer dünya ülkelerinde farklılık gösteren yasal alkol promil değeri, yasal hız sınırları, ışık ve işaretler ile yaya önceliği konularında turistler bilgilendirildi.

Trafik jandarması tarafından Alman, İngiliz, Rus ve diğer ülke uyruklu yaklaşık 200 turiste trafik ve asayiş konularında farkındalık eğitimleri verilerek kendi dillerinde hazırlanan broşürler dağıtıldı. Turistlere yasal alkol ve hız sınırlarını soran ekipler, doğru cevap verenlere hazırladıkları hediyelerden verdi. Kadın askerler ise turist kadınlara ve çocuklara çiçek hediye etti.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: JANDARMADAN TURİSTLERE TRAFİK EĞİTİMİ - Son Dakika
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