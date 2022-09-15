Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Estonya uyruklu Mihhail S. (42) ile eşi Jelana S. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mihhail S, eşini darbetti.

Kaynak: AA

Antalya, turist, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı - Son Dakika

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