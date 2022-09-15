Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı

15.09.2022 16:28
Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, karısını otel odasında darbederek öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu turist gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, karısını otel odasında darbederek öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu turist gözaltına alındı.

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Estonya uyruklu Mihhail S. (42) ile eşi Jelana S. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mihhail S, eşini darbetti.

Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Jelana S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadın turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli Mihhail S, polis ekibince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Antalya, turist, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da eşini otel odasında öldürdüğü öne sürülen turist gözaltına alındı - Son Dakika
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