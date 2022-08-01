Beldibi Mahallesi'ndeki otelde konaklayan yabancı uyruklu A.S.'nin S.S. isimli çocuğu ve bir başka otelde yine yabancı uyruklu M.M.'nin M.M. isimli çocuğu sahilden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen bölgede geniş çaplı arama çalışmasına başladı. Yolunu kaybeden 2 çocuk, otel sahiline uzak bölgede jandarma ekiplerince bulundu. Çocuklarına kavuşan turist aileler sevinç gözyaşlarına boğuldu ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kemer'de kaybolan 2 turist çocuk, jandarma ekiplerince bulundu - Son Dakika

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