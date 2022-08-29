Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı

29.08.2022 12:23
Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yollarını kaybedip yiyecek ve içecekleri biten yabancı uyruklu 2'si kadın 3 turist jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yollarını kaybedip yiyecek ve içecekleri biten yabancı uyruklu 2'si kadın 3 turist jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Olay Kemer ilçesi sınırları içinde bulunan Göynük Kanyonu Likya yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Göynük kanyon Likya yoluna yürüyüşe çıkan Z.I., K.M. ve S.P. isimli 2'si kadın yabancı uyruklu üç turist, 112 ihbar hattını arayarak mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin sularının bittiği ihbarında bulunup yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Kokutanlığı ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kayıp turistlerin bulunduğu yeri tespit edip çalışmalara başladı. Mahsur kalan 3 turist, kısa zamanda ulaşan ekipler tarafından kurtarılıp aşağı indirildi. Turistlerin yapılan ilk kontrollerinde yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yaralanmaları bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu tespit edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi Kaş'ta yolcu taşıyan araçlar denetlendi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
14:44 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare
14:43 Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası muhalefet partileri suç duyurusunda bulundu
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 15:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement