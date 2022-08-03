Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

03.08.2022 13:24
Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde kalan müşterilerin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde kalan müşterilerin parasını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin oteldeki odalarında bıraktıkları çantalarındaki toplam 500 dolar ile 100 avronun çalındığı yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.B, operasyonla ilçede yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 6 bin 310 lira, 585 dolar ve 18 bin ruble muhafaza altına alındı.

Öte yandan şüphelinin, ilçedeki başka bir otel odasından da 800 dolar çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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