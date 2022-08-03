Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.B, operasyonla ilçede yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 6 bin 310 lira, 585 dolar ve 18 bin ruble muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da otel müşterilerinin parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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