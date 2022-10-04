Evde yapılan aramada, 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 15 bin A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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