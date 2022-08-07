Antalya'da kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

07.08.2022 13:58
Antalya'da kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Emek Mahallesi'ndeki evde lise öğrencisi Harun Sarı'yı (15) bilgisayar başında hareketsiz halde gören kardeşi durumu annesine bildirdi.

Annenin ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekibi, ilk müdahaleye yaptıktan sonra genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Harun Sarı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sarı'nın kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kalp krizi geçiren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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