Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 3 ayrı yakalama müzekkeresi ile toplam 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.I. yakalandı. T.I., sevk edildiği ilgili mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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