16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

09.08.2022 10:27
16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 3 ayrı yakalama müzekkeresi ile toplam 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan T.I. yakalandı. T.I., sevk edildiği ilgili mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Başkan Tütüncü'den Kozağacı köyüne 'Gezici Sağlık Merkezi' müjdesi Başkan Tütüncü'den Kozağacı köyüne 'Gezici Sağlık Merkezi' müjdesi Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti
Kaynak: İHA

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:42:10. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş