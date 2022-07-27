Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde O.H. ve H.K. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde İstihbarat Şube Müdürlüğünce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda operasyon yürütüldü. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ile birlikte 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Kepez, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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