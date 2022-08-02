Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir kişinin Konya 'da üretilen av tüfeklerinin seri numarası ve markalarını değiştirip piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Antalya, Konya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

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