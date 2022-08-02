Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı

02.08.2022 12:47
Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, av tüfeklerinin seri numara ve markalarını değiştirerek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, av tüfeklerinin seri numara ve markalarını değiştirerek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir kişinin Konya'da üretilen av tüfeklerinin seri numarası ve markalarını değiştirip piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 10 av tüfeğini ele geçirdi.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

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Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı Başkan Tütüncü Dokumapark'ın değişim sürecini aktardı Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi
Kaynak: AA

Antalya, Konya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da av silahlarının markasını değiştirip sattığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
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