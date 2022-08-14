Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı

14.08.2022 15:15
Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde banka şubesi müdürü ve çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde banka şubesi müdürü ve çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesinde müdür ile çalışanların rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan M.R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Olay

12 Ağustos'ta Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren M.R.D, güvenlik görevlisinin silahını gasbederek şube müdürü ve çalışanlarını rehin almıştı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, silahlı kişinin annesiyle bankanın bahçesinde görüşerek müzakere çalışmalarına destek vermiş ve özel harekat polisinin müdahalesiyle rehin alınan kişiler kurtarılmıştı. M.R.D. ise ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
BANKA MÜDÜRÜNÜ 2 SAAT REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI BANKA MÜDÜRÜNÜ 2 SAAT REHİN ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandı Banka müdürü ve çalışanlarını rehin alan şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:03:34. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement