Teomanpaşa Mahallesi'nde bir banka şubesinde müdür ile çalışanların rehin alınmasıyla ilgili gözaltına alınan M.R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da banka çalışanlarını rehin alan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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