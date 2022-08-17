Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Altınova Orta Mahalle 39 Nolu Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kattaki dairelere de sıçradı.

Antalya 'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

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