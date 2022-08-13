Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı

13.08.2022 11:08

Kepez ilçesinde dün bir bankaya gidip güvenlik görevlisinin silahı ile banka müdürünü rehin alan şüpheli, 2 saat içerisinde ikna edildi. Gözaltına alınan şüpheli, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu için bunalıma girip banka müdürünü rehin alarak bazı hesaplara havale yapmasını istediğini belirtti.

Dün öğleden sonra Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, bankaya gelen M.R.D. (36), iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı.

ANNESİ DE OLAY YERİNDE GETİRİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılması muhtemel bir operasyon için bölgeye özel hareket polisleri de geldi. Polis ekipleri banka çevresini güvenlik şeridi ile çevirerek adeta kuş uçurtmadı. Şahsı ikna etmek için bir süre sonra olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da geldi. Şahıs ikna çalışmalarına cevap vermeyince annesi de olay yerine getirildi. Çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu bakışlarla olan biteni izledi.

Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Şahıs yaklaşık 2 saat sonra annesinin cep telefonu ile görüşmesi sonucu ikna edildi. Dışarıya önce içeride bulunan çalışanlar ve banka müdürü çıkarıldı. Daha sonra ise özel hareket polisleri tarafından içeriden alınan M.R.D, geniş güvenlik önlemleri altında Kepez Polis Merkezine götürüldü. Bazı vatandaşların tepki gösterme ihtimaline karşı anne de güvenlik önlemleri altında olay yerinden uzaklaştırıldı.

Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış

ÇOK BORCUNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Emniyette işlemlerine devam edilen M.R.D'nin ilk ifadesinde; sebze meyve ticareti ile uğraştığını, işini batırması nedeniyle piyasaya yüklü miktarda borcunun oluştuğu, alacaklarının paraları istemesi nedeniyle bunalıma girip, banka müdürünü rehin alarak bazı hesaplara havale yapmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış
YORUMLAR
500
Banka müdürünü, hesabına 2 milyon lira havale ettirmek için rehin almış Banka müdürünü, hesabına 2 milyon lira havale ettirmek için rehin almış Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi Banka şube müdürünü ve çalışanları rehin alan şahıs 2 saat sonra ikna edildi
Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Banka, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement