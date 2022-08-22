Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

22.08.2022 15:38
Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde bulunan kasadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce Antalya, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kasadan çalındığı belirtilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmı Adana'da ele geçirildi.

Operasyonda E.G, V.K, G.D, F.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Kasayı açtığı öne sürülen E.G, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

E.G'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve diğer şüphelilere "kuş yuvadan çıktı." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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