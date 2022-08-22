Antalya 'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

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