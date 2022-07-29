EVE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika
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EVE UYUŞTURUCU BASKINI

29.07.2022 13:44

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri odada yetiştirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra bulaşık makinesinde ve odalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri odada yetiştirilen uyuşturucu maddelerin yanı sıra bulaşık makinesinde ve odalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde B.K. ve A.R.T.'nin kiraladıkları dairede kurdukları düzenek ile skunk bitkisi yetiştirdikleri bilgisine ulaştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri B.K. ve A.R.T.'nin adresine operasyon düzenledi. Dairede yapılan aramalarda uyuşturucu madde laboratuvarı, bulaşık makinesi içerisinde ve odalarda gizlenmiş 540 gram skunk maddesi, hassas terazi, 10 gram skunk tohumu ve odada yetiştirilen 27 kök skunk ele geçirildi.

B.K. ve A.R.T. haricinde uyuşturucu madde ticareti için evde bulunan 2 kişi de gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı Antalya'da kiraladıkları evde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı yakalandı Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı Kiraladıkları evde uyuşturucu düzeneği kuran şahıslar yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVE UYUŞTURUCU BASKINI - Son Dakika

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