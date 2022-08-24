Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını - Son Dakika
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Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını

24.08.2022 11:04
Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir şahsın evine jandarma tarafından düzenlenen baskında, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde M.D.'nin evinde alkol satışı yaptığını belirledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 61 adet şişelenmiş sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alına şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını - Son Dakika

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