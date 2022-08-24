Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde M.D.'nin evinde alkol satışı yaptığını belirledi. Şahsın evinde yapılan aramada, 61 adet şişelenmiş sahte alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evde sahte alkol üretimine jandarma baskını - Son Dakika

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