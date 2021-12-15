Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

- Antalya'nın Kepez ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

Biriken dolular, kar örtüsünü andırdı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde kısa süreli dolu yağışı beyaz örtü oluşturdu.

Günlerdir kapalı ve yer yer yağışlı havanın hakim olduğu Antalya'da, Çarşamba günü ise Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış ve iç kesimlere kar yağışı uyarasında bulundu. Gece boyu yine hafif yağışın etkili olduğu kentte merkez ilçelerden Kepez'in Varsak bölgesine sabaha karşı şiddetli dolu yağışı oldu. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, yerde bir tabaka oluşturdu. Beyaz örtüyü kar zanneden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile ölümsüzleştirdi.