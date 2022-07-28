Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.07.2022 18:13
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde şüpheliler O.H. ve H.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, O.H. ve H.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kepez, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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